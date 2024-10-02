Roh ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Roh Johann Michael
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Roh Hans Georg
Отец ребёнка: Roh Johann Michael
Рождение ребёнка
1741
Сын: Roh Johann Conrad
Отец ребёнка: Roh Johann Michael
Смерть
Неизвестно