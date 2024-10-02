Roh ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Roh ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Roh Johann Michael

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Roh Hans Georg

Отец ребёнка: Roh Johann Michael

Рождение ребёнка
1741

Сын: Roh Johann Conrad

Отец ребёнка: Roh Johann Michael

Смерть
Неизвестно

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