Чеботько Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1883
Сын: Чеботько Харитон Федорович
Отец ребёнка: Чеботько Федор Никитич
Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.06.1895
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Отец ребёнка: Чеботько Федор Никитич
Рождение ребёнка
03.07.1898
Сын: Чеботько Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Чеботько Федор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно