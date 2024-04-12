Филимонов Иван Архипович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Филимонов Василий Иванович
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.08.1846
Дочь: Белова Наталья Филимонова
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно