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Филимонов Иван Архипович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Филимонов Архип Иосифович

Мать: Филимонова Ефимия Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Филимонов Петр Иванович

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Филимонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.08.1846

Дочь: Белова Наталья Филимонова

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Филимонов Федор Иванович

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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