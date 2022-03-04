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Брюзгин Михаил Иосифович

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Место рождения

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Брюзгин Осип

Мать: не указана

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Попова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Брюзгина Татьяна Михайловна

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюзгина Татьяна Михайловна

Смерть
1922
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
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