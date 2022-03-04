Брюзгин Михаил Иосифович
Место рожденияПосад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1864
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Брюзгин Осип
Мать: не указана
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Попова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Брюзгина Татьяна Михайловна
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.