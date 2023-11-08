Агельбаева Фания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агельбаева Фания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1986

Сын: Агельбаев Булат Рамилевич

Отец ребёнка: Агельбаев Рамиль Рашитович

Рождение ребёнка
31.08.1989

Дочь: Агельбаева Гузель Рамилевна

Отец ребёнка: Агельбаев Рамиль Рашитович

Рождение ребёнка
04.10.1992

Дочь: Агельбаева Зиля Рамилевна

Отец ребёнка: Агельбаев Рамиль Рашитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агельбаев Рамиль Рашитович

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