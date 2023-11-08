Агельбаева Фания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1986
Сын: Агельбаев Булат Рамилевич
Отец ребёнка: Агельбаев Рамиль Рашитович
Рождение ребёнка
31.08.1989
Дочь: Агельбаева Гузель Рамилевна
Отец ребёнка: Агельбаев Рамиль Рашитович
Рождение ребёнка
04.10.1992
Дочь: Агельбаева Зиля Рамилевна
Отец ребёнка: Агельбаев Рамиль Рашитович
Бракосочетание
Неизвестно