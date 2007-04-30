Мартенс Илона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартенс Илона Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2007

Отец: Мартенс Алексей

Мать: Мартенц Ирина Михайловна

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