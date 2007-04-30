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Мартенс Илона Алексеевна
Мартенс Илона Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.2007
Пол
Женский
Отец
Мартенс Алексей
Мать
Мартенц Ирина Михайловна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.2007
Отец:
Мартенс Алексей
Мать:
Мартенц Ирина Михайловна
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