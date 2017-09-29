Пестрецова Кристина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестрецова Кристина Никитична

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

29.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2017

Отец: Пантелеев Никита Валентинович

Мать: Пестрецова Елена Сергеевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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