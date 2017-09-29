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Пестрецова Кристина Никитична
Пестрецова Кристина Никитична
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Место рождения
Борисоглебск
, Борисоглебский, Воронежская область
Дата рождения
29.09.2017
Пол
Женский
Отец
Пантелеев Никита Валентинович
1968 г.р.
Мать
Пестрецова Елена Сергеевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.2017
Отец:
Пантелеев Никита Валентинович
Мать:
Пестрецова Елена Сергеевна
Борисоглебск
, Борисоглебский, Воронежская область
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