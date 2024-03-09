Заварзин Сергей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности