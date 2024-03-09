Заварзин Сергей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаварзин Сергей Тимофеевич

Заварзин Сергей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 1940 и 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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