Соколов (Ребовский) Пётр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов (Ребовский) Пётр Никифорович

Соколов (Ребовский) Пётр Никифорович

Место рождения

Александровское, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния

Дата рождения

21.06.1841 ст.

Дата смерти

23.08.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1841 ст.

Отец: Ребовский Никифор Саввич

Мать: Ребовская (Краснопевкова) Евдокия Васильевна

Александровское, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
26.02.1861 ст.

Дочь: Соколова Мария Петровна

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.111 д.500 об. 749 Восприемники: священник Стефан Иванов Рождественский и священника Михаила Павского жена Ольга Стефанова
Рождение ребёнка
09.04.1862 ст.

Дочь: Соколова Александра Петровна

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.111 д.504 об. 335
Рождение ребёнка
25.01.1864 ст.

Сын: Соколов Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.125 д.71 об. 290 Восприемники: священник села Заполья Иоанн Соколов и священническая жена Анна Семенова Рождественская
Рождение ребёнка
13.03.1865 ст.

Сын: Соколов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.125 д.82 об. 126 Восприемники: священник хрединской Флоро-Лаврской церкви Михаил Матвиев Лебедев и жена священника села Пав Анна Семенова Рождественская
Рождение ребёнка
14.09.1867 ст.

Дочь: Соколова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.125 д.90 об. 968 Восприемники: Флоро-Лаврской села Хредино церкви священник Михаил Лебедев и села пав Покровския церкви пономаря Ивана Михайлова Воскресенскаго дочь девица Анна
Рождение ребёнка
16.10.1867 ст.

Дочь: Соколова Параскева Петровна

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1869 ст.

Сын: Соколов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.124 д.73 об. 350 (Дата рождения неразборчива)
Рождение ребёнка
02.11.1873 ст.

Сын: Соколов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1876 ст.

Сын: Соколов Николай Петрович

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9961-24G6?i=509&cat=763278
Рождение ребёнка
19.04.1878 ст.

Сын: Соколов Василий Петрович

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G961-S8HV?i=141&cat=763278
Рождение ребёнка
01.10.1880 ст.

Сын: Соколов Александр Петрович

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1883 ст.

Дочь: Соколова Анна Петровна

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.03.1886 ст.

Сын: Соколов Яков Петрович

Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна

Смерть
23.08.1900 ст.
Павы, Порховский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.