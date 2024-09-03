Соколов (Ребовский) Пётр Никифорович
Место рождения
Дата рождения21.06.1841 ст.
Дата смерти23.08.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Соколова Мария Петровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Дочь: Соколова Александра Петровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Дочь: Соколова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Дочь: Соколова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Сын: Соколов Александр Петрович
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Дочь: Соколова Анна Петровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Соколова (Павская) Евдокия Никифоровна