Мезин Константин
Место рождения
Дата рождения23.05.1915
Дата смерти23.?.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1956
Сын: Мезин Борис
Мать ребёнка: Мезин Жанна
Войвож, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.05.1961
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Мезин Жанна
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезин Жанна
Смерть
23.?.?
Причина смерти: Фронтовые раны
Похороны
Неизвестно