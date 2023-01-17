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Мезин Константин

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

23.05.1915

Дата смерти

23.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.06.1956

Сын: Мезин Борис

Мать ребёнка: Мезин Жанна

Войвож, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.05.1961

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Мезин Жанна

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезин Жанна

Смерть
23.?.?
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Причина смерти: Фронтовые раны
Похороны
Неизвестно
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
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