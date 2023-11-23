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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленская (Морошкина) Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленская (Морошкина) Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
28.04.1874
Сын: Коваленский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Коваленская (Морошкина) Надежда Федоровна