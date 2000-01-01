Курочкина (Пинегина) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Пинегина) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1909 г.р.
Около 1912 г.р.
Около 1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Курочкин Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Курочкин Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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