Курочкина (Пинегина) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Курочкин Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Вера Владимировна
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Курочкин Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно