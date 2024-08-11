Пронин Александр Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронин Александр Макарович

Пронин Александр Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1933

Дата смерти

11.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1933

Отец: Пронин Макар

Мать: Пронина Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина (Авдеева) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.08.1952

Дочь: Волкова (Пронина) Галина Александровна

Мать ребёнка: Пронина (Авдеева) Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
04.04.1958

Дочь: Пленова (Пронина) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Пронина (Авдеева) Анастасия Афанасьевна

Смерть
11.02.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.