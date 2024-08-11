Пронин Александр Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1933
Дата смерти11.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1933
Отец: Пронин Макар
Мать: Пронина Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1952
Дочь: Волкова (Пронина) Галина Александровна
Мать ребёнка: Пронина (Авдеева) Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
04.04.1958
Дочь: Пленова (Пронина) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Пронина (Авдеева) Анастасия Афанасьевна
Смерть
11.02.1993