Титов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Титов Пётр
Мать: Титова Елена Потаповна
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
28.03.1940
Сын: Титов Владимир
Мать ребёнка: Титова Елена Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1943