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Титов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Титов Пётр

Мать: Титова Елена Потаповна

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
28.03.1940

Сын: Титов Владимир

Мать ребёнка: Титова Елена Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1943
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