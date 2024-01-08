2-я жена Григория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2-я жена Григория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Плотки, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кудряшова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Плотки, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Плотки, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Анкудин Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Плотки, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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