2-я жена Григория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кудряшова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Анкудин Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Смерть
Неизвестно