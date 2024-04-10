Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти11.01.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Щербаков Никита Фёдорович
Мать: Щербакова Маремьяна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1835
Рождение ребёнка
23.08.1836
Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
27.10.1837
Сын: Стогов Лукиан Никифорович
Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Беляева (Стогова) Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Стогов Степан Никифорович
Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1848
Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
31.08.1850
Дочь: (Стогова) Васса Никифоровна
Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич
Смерть
11.01.1876