Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стогова (Щербакова) Епистимия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

11.01.1876

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Щербаков Никита Фёдорович

Мать: Щербакова Маремьяна

Место жительства
Неизвестно
Верхнеильинка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
02.10.1835

Муж: Стогов Никифор Андреевич

Верхнеильинка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.08.1836

Сын: Стогов Демид Никифорович

Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич

Верхнеильинка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.10.1837

Сын: Стогов Лукиан Никифорович

Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Беляева (Стогова) Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Стогов Степан Никифорович

Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
05.07.1848

Сын: Стогов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
31.08.1850

Дочь: (Стогова) Васса Никифоровна

Отец ребёнка: Стогов Никифор Андреевич

Смерть
11.01.1876

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