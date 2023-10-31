Мищенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМищенко Александр

Мищенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1911 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Мищенко ?

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мищенко Трофим

Мать ребёнка: Мищенко ?

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
г.Ростов, Пролетарский р-н, 37 линия, 58/39 2 клетка, кв.13 | ?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мищенко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мищенко ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close