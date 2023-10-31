Мищенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Мищенко ?
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мищенко Трофим
Мать ребёнка: Мищенко ?
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
г.Ростов, Пролетарский р-н, 37 линия, 58/39 2 клетка, кв.13 | ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мищенко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мищенко ?
Смерть
Неизвестно