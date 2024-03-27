Власов Иван Антонович
Место рожденияс.Петровское Оренбургская губ
Дата рождения1913
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Молчанова) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
11.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Молчанова) Мария Игнатьевна
Смерть
?.11.1942