Власов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Иван Антонович

Место рождения

с.Петровское Оренбургская губ

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Молчанова) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
11.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Молчанова) Мария Игнатьевна

Смерть
?.11.1942

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