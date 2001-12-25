Титов Денис
Место рожденияШимановск, Амурская область, Россия
Дата рождения12.02.1977
Дата смерти25.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1977
Отец: Титов Виктор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.01.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.12.2001
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно