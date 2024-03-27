Даутов Амир Каримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаутов Амир Каримович

Даутов Амир Каримович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даутова Клара Хазивалиевна

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даутова Клара Хазивалиевна

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даутова Клара Хазивалиевна

Смерть
2007
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close