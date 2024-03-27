Даутов Амир Каримович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова Клара Хазивалиевна
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова Клара Хазивалиевна
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Причина смерти: Болезнь