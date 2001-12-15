Милосердова (Толмачева) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения13.08.1922
Дата смерти15.12.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1922
Отец: Толмачев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милосердов Александр Степанович
Отец ребёнка: Милосердов Степан Семенович
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
23.12.1952
Дочь: Королева (Милосердова) Надежда Степановна
Отец ребёнка: Милосердов Степан Семенович
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Смерть
15.12.2001
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика