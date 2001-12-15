Милосердова (Толмачева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милосердова (Толмачева) Валентина Федоровна

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Место рождения

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.08.1922

Дата смерти

15.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1922

Отец: Толмачев Федор

Мать: не указана

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милосердов Александр Степанович

Отец ребёнка: Милосердов Степан Семенович

Бракосочетание
1947

Муж: Милосердов Степан Семенович

Рождение ребёнка
23.12.1952

Дочь: Королева (Милосердова) Надежда Степановна

Отец ребёнка: Милосердов Степан Семенович

Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Смерть
15.12.2001
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

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