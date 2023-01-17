Мурзина Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзина Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мурзин Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Кузьминична

Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзин Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзин Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович

Смерть
1968
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