Мурзина Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович
Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Кузьминична
Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзин Пётр Кузьмич
Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзин Павел Кузьмич
Отец ребёнка: Мурзин Кузьма Степанович
Смерть
1968