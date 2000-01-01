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Настасья
Настасья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Якшамкин Михайла Еремеев
1778 г.р.
Мать
Марфа
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Якшамкин Михайла Еремеев
Мать:
Марфа
Смерть
Неизвестно
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