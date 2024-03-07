Смирнова (Балашова Смирнова) Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова (Смирнова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
15.03.1974
Сын: Смирнов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
10.12.1984
Дочь: Лыкошева Христина Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Александрович