Смирнова (Балашова Смирнова) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Балашова Смирнова) Антонина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1954

Отец: Балашов Алексей Петрович

Мать: Балашова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова (Смирнова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
15.03.1974

Сын: Смирнов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
10.12.1984

Дочь: Лыкошева Христина Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Александрович

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