Васса Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Макарьев Тимофей Марков

1744 – 9 лет, 1763 – 26, 1769(ИВ) – 39, 1782 – 48, 1795 - 61
Рождение ребёнка
1737

Сын: Григорей Тимофеев

Отец ребёнка: Макарьев Тимофей Марков

1744 – 7 лет, 1763 – 24, 1769(ИВ) – 34, 1782 – 43, 1795 – указано, что умер в 1789
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Федосья Тимофеева

Отец ребёнка: Макарьев Тимофей Марков

1769(ИВ) – 16
Рождение ребёнка
1757

Сын: Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Макарьев Тимофей Марков

1763 -6, 1769(ИВ) – 12, 1782 – 25, холост, 1795 – 38
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарьев Тимофей Марков

Упоминание
Неизвестно
1763 – 50, 1769(ИВ) – 54, указано, что Васса Алексеева, 1782 – указано, что умерла в 1770
Смерть
1770
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