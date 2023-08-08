Васса Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735
Сын: Яков Тимофеев
Отец ребёнка: Макарьев Тимофей Марков
1744 – 9 лет, 1763 – 26, 1769(ИВ) – 39, 1782 – 48, 1795 - 61
Рождение ребёнка
1737
Сын: Григорей Тимофеев
Отец ребёнка: Макарьев Тимофей Марков
1744 – 7 лет, 1763 – 24, 1769(ИВ) – 34, 1782 – 43, 1795 – указано, что умер в 1789
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Федосья Тимофеева
Отец ребёнка: Макарьев Тимофей Марков
1769(ИВ) – 16
Рождение ребёнка
1757
Сын: Дмитрий Тимофеев
Отец ребёнка: Макарьев Тимофей Марков
1763 -6, 1769(ИВ) – 12, 1782 – 25, холост, 1795 – 38
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
1763 – 50, 1769(ИВ) – 54, указано, что Васса Алексеева, 1782 – указано, что умерла в 1770
Смерть
1770