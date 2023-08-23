Порсева (Юркова) Домна
Место рожденияс. Богородское
Дата рождения1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Юрков Иван
Мать: Юркова Ольга
с. Богородское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности