Порсева (Юркова) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порсева (Юркова) Домна

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Место рождения

с. Богородское

Дата рождения

1904

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Юрков Иван

Мать: Юркова Ольга

с. Богородское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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