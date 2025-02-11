Крюкова Пелагея Леонтьева 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Крюкова Пелагея Леонтьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1836

умерла Неизвестно

Супруги
Крюков Маркелл Петров1834 г.р.
Дети
Анастасия Маркеллова1858 г.р.
Крюков Иосиф Маркеллов26.03.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Маркелл Петров

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анастасия Маркеллова

Отец ребёнка: Крюков Маркелл Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.03.1873

Сын: Крюков Иосиф Маркеллов

Отец ребёнка: Крюков Маркелл Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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