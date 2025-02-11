Крюкова Пелагея Леонтьева
женский, родилась 1836
умерла Неизвестно
Супруги
Крюков Маркелл Петров1834 г.р.
Дети
Анастасия Маркеллова1858 г.р.
Крюков Иосиф Маркеллов26.03.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анастасия Маркеллова
Отец ребёнка: Крюков Маркелл Петров
Рождение ребёнка
26.03.1873
Отец ребёнка: Крюков Маркелл Петров
Смерть
Неизвестно