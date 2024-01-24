Степанов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1973

Отец: Степанов Виктор Николаевич

Мать: Скворцова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
22.06.1997

Дочь: Степанова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
12.07.?

Сын: Степанов Захар Александрович

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Валерия Александровна

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

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