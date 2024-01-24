Степанов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1973
Рождение ребёнка
22.06.1997
Дочь: Степанова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
12.07.?
Сын: Степанов Захар Александрович
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Валерия Александровна
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь