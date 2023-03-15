Филяков Игнат Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филякова Васса Вуколова
Рождение ребёнка
23.02.1898
Дочь: (Филякова) Евдокия Игнатова
Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова
Рождение ребёнка
02.05.1900
Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова
Рождение ребёнка
23.12.1901
Дочь: (Филякова) Анисья Игнатова
Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова
Рождение ребёнка
01.01.1913
Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова
Рождение ребёнка
10.11.1915
Сын: Филяков Александр Зосимов
Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова
Смерть
Неизвестно