Филяков Игнат Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиляков Игнат Стефанов

Филяков Игнат Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филяков Стефан Миронов

Мать: Филякова Феодосья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филякова Васса Вуколова

Рождение ребёнка
23.02.1898

Дочь: (Филякова) Евдокия Игнатова

Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1900

Сын: Филяков Николай Игнатов

Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.12.1901

Дочь: (Филякова) Анисья Игнатова

Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Филяков Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Филяков Василий Игнатов

Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1915

Сын: Филяков Александр Зосимов

Мать ребёнка: Филякова Васса Вуколова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.