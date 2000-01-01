Маслобойникова (Щербакова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Маслобойников Иван
Отец ребёнка: Маслобойников Иван Федотович
Рождение ребёнка
07.03.1900
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Маслобойников Иван Федотович
Смерть
Неизвестно