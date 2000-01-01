Маслобойникова (Щербакова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслобойникова (Щербакова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Маслобойников Иван

Отец ребёнка: Маслобойников Иван Федотович

Рождение ребёнка
07.03.1900

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Маслобойников Иван Федотович

Смерть
Неизвестно
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