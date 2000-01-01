Шурыгин Аким Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгин Аким Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шурыгин Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1925

Сын: Шурыгин Михаил Акимович

Мать ребёнка: Шурыгина Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шурыгина Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шурыгина Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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