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Макаров-Ракитин Константин Дмитриевич

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Место рождения

Шахты, город Шахты, Ростовская область

Дата рождения

20.05.1912

Дата смерти

04.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Бракосочетание
1930

Жена: Алигер Маргарита Иосифовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Зейлигер Dmitrij Konstantinovich

Мать ребёнка: Алигер Маргарита Иосифовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Татьяна Константинoвнa

Мать ребёнка: Алигер Маргарита Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
композитор и педагог
Смерть
04.11.1941
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