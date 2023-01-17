Макаров-Ракитин Константин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1912
Дата смерти04.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зейлигер Dmitrij Konstantinovich
Мать ребёнка: Алигер Маргарита Иосифовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Татьяна Константинoвнa
Мать ребёнка: Алигер Маргарита Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
композитор и педагог
Смерть
04.11.1941