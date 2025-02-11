Есельсон Симон 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Есельсон Симон

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1870

умер 1903

Супруги
Ёсельсон (Гугель) Софья (Сара)1867 г.р.
Дети
(Есельсон) Циля1893 г.р.
Тарханов(Есельсон) Аркадий (Арон)1894 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Есельсон) Анюта

Мать ребёнка: Ёсельсон (Гугель) Софья (Сара)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ёсельсон (Гугель) Софья (Сара)

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Есельсон) Циля

Мать ребёнка: Ёсельсон (Гугель) Софья (Сара)

Рождение ребёнка
1894

Сын: Тарханов(Есельсон) Аркадий (Арон)

Мать ребёнка: Ёсельсон (Гугель) Софья (Сара)

Смерть
1903

Мы используем куки для улучшения работы сайта.