Есельсон Симон
мужской, родился 1870
умер 1903
Супруги
Ёсельсон (Гугель) Софья (Сара)1867 г.р.
Дети
(Есельсон) Циля1893 г.р.
Тарханов(Есельсон) Аркадий (Арон)1894 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Есельсон) Анюта
Мать ребёнка: Ёсельсон (Гугель) Софья (Сара)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Есельсон) Циля
Мать ребёнка: Ёсельсон (Гугель) Софья (Сара)
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тарханов(Есельсон) Аркадий (Арон)
Мать ребёнка: Ёсельсон (Гугель) Софья (Сара)
Смерть
1903