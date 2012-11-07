Петрова Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Софья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2012

Отец: не указан

Мать: Петрова Любовь

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