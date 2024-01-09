Андрющенко (Саранча) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрющенко (Саранча) Наталья Николаевна

Андрющенко (Саранча) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1974

Отец: Саранча Николай Васильевич

Мать: Саранча Анна Федоровна

Рождение ребёнка
13.07.1992

Дочь: Никифорова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Андрющенко Виктор Витальевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.12.2001

Сын: Андрющенко Андрей Викторович

Отец ребёнка: Андрющенко Виктор Витальевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close