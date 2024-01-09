Андрющенко (Саранча) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1974
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1974
Отец: Саранча Николай Васильевич
Мать: Саранча Анна Федоровна
Рождение ребёнка
13.07.1992
Дочь: Никифорова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Андрющенко Виктор Витальевич
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.12.2001
Сын: Андрющенко Андрей Викторович
Отец ребёнка: Андрющенко Виктор Витальевич