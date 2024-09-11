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Волошин Тимофей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

18.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Волошин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1925

Сын: Волошин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Призыв на военную службу
?.02.1943
Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Ивановский РВК
Смерть
18.12.1943
Николаевский, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
Причина: На войне

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