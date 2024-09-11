Волошин Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти18.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Волошин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1925
Мать ребёнка: не указана
Призыв на военную службу
?.02.1943
Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Ивановский РВК
Смерть
18.12.1943
Николаевский, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
Причина: На войне