Фекла Андреева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1834 и 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: Авдотья (Евдокия) Максимова
Отец ребёнка: Максим Антонов
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Бракосочетание
До 1822
Муж: Максим Антонов
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
11.06.1825
Дочь: Акулина Максимова
Отец ребёнка: Максим Антонов
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Рождение ребёнка
05.03.1828
Дочь: Дарья Максимова
Отец ребёнка: Максим Антонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Максим Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Максимов
Отец ребёнка: Максим Антонов
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1834 и 1838
ф.51 оп.8, д. 364 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года помещиков Рузского уезда Московской губернии с фамилиями, начинающимися на "А-И"...