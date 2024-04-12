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Фекла Андреева

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1834 и 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: Авдотья (Евдокия) Максимова

Отец ребёнка: Максим Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Бракосочетание
До 1822

Муж: Максим Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
11.06.1825

Дочь: Акулина Максимова

Отец ребёнка: Максим Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Рождение ребёнка
05.03.1828

Дочь: Дарья Максимова

Отец ребёнка: Максим Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Максим Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Максимов

Отец ребёнка: Максим Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1834 и 1838
ф.51 оп.8, д. 364 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года помещиков Рузского уезда Московской губернии с фамилиями, начинающимися на "А-И"...
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