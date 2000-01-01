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Жинко Харитон Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Жинко Иван Иванов

Мать: Жинко Стефанида Григорьева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Жинко Юга Харитонова

Мать ребёнка: Жинко Анна Емельянова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Харпина Харитонова

Мать ребёнка: Жинко Анна Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жинко Анна Емельянова

Смерть
Неизвестно
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