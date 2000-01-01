Жинко Харитон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Жинко Иван Иванов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Жинко Юга Харитонова
Мать ребёнка: Жинко Анна Емельянова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Харпина Харитонова
Мать ребёнка: Жинко Анна Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жинко Анна Емельянова
Смерть
Неизвестно