Калимбет Владимир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калимбет) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Калимбет Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калимбет) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Калимбет Аграфена
Рождение ребёнка
26.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калимбет Аграфена
Смерть
Неизвестно