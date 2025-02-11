Василий
мужской, родился До 1788, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Гаврила Васильев1806 г.р.
Антон Васильев1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гаврила Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Антон Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно