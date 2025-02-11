Василий До 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1788, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Гаврила Васильев1806 г.р.
Антон Васильев1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гаврила Васильев

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Антон Васильев

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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