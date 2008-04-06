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Кокорин Анатолий Викторин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1980

Дата смерти

06.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1980

Отец: Кокорин Виктор Петрович

Мать: Кокорина Раиса

Рождение ребёнка
17.04.2002

Дочь: Кокорина Вероника Анатольевна

Мать ребёнка: Кокорина Зверева Альмира Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.07.2007

Дочь: Кокорина Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Кокорина Зверева Альмира Николаевна

Смерть
06.04.2008

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