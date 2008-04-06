Кокорин Анатолий Викторин
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1980
Дата смерти06.04.2008
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1980
Отец: Кокорин Виктор Петрович
Мать: Кокорина Раиса
Рождение ребёнка
17.04.2002
Дочь: Кокорина Вероника Анатольевна
Мать ребёнка: Кокорина Зверева Альмира Николаевна
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.07.2007
Дочь: Кокорина Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Кокорина Зверева Альмира Николаевна
Смерть
06.04.2008