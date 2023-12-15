Чуйкова (Губина) Мария Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Губина) Мария Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.10.1912

Муж: Чуйков Исай Павлович

Рождение ребёнка
04.03.1914

Дочь: (Чуйкова) Евдокия Исаевна

Отец ребёнка: Чуйков Исай Павлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1916

Дочь: (Чуйкова) Екатерина Исаевна

Отец ребёнка: Чуйков Исай Павлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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