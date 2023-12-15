Чуйкова (Губина) Мария Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.10.1912
Муж: Чуйков Исай Павлович
Рождение ребёнка
04.03.1914
Дочь: (Чуйкова) Евдокия Исаевна
Отец ребёнка: Чуйков Исай Павлович
Рождение ребёнка
30.11.1916
Дочь: (Чуйкова) Екатерина Исаевна
Отец ребёнка: Чуйков Исай Павлович