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Васильева Мария Ивановна

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Место рождения

Россия, г.Тула

Дата рождения

03.05.1931

Дата смерти

13.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, г.Тула
Рождение ребёнка
01.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Александр

Усть-Тискос, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Александр

Рождение ребёнка
25.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Александр

Смерть
13.03.2005
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