Васильева Мария Ивановна
Место рожденияРоссия, г.Тула
Дата рождения03.05.1931
Дата смерти13.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, г.Тула
Рождение ребёнка
01.08.1955
Усть-Тискос, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1960
Рождение ребёнка
25.02.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Александр
Смерть
13.03.2005