Лыгина (Зола) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.07.1871 ст.
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1971
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область