Лыгина (Зола) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыгина (Зола) Анна Ивановна

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Место рождения

Болхуны, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.07.1871 ст.

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

MA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Болхуны, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Болхуны, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1971
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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