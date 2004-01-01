Хабибуллина Зайтуня Гарифулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина Зайтуня Гарифулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1938

Дата смерти

01.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бибарсов Ханяфи Махмутович

Рождение ребёнка
11.07.1969

Дочь: Бибарсова Эльмира Геннадьевна

Отец ребёнка: Бибарсов Ханяфи Махмутович

Рождение ребёнка
18.08.1970

Дочь: Кныш (Бибарсова) Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Бибарсов Ханяфи Махмутович

Смерть
01.01.2004

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