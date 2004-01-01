Хабибуллина Зайтуня Гарифулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1938
Дата смерти01.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1969
Дочь: Бибарсова Эльмира Геннадьевна
Отец ребёнка: Бибарсов Ханяфи Махмутович
Рождение ребёнка
18.08.1970
Дочь: Кныш (Бибарсова) Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Бибарсов Ханяфи Махмутович
Смерть
01.01.2004