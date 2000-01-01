Ануфрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфрий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья Ануфриева

Мать ребёнка: Марья Семенова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Палагия Ануфриева

Мать ребёнка: Марья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Семенова

Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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