Ануфрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья Ануфриева
Мать ребёнка: Марья Семенова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Палагия Ануфриева
Мать ребёнка: Марья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Семенова
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно