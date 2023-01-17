Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Мать: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Костюченкова-Чернухина Анна Егоровна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Костюченков-Чернухин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Костюченкова-Чернухина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Костюченков-Чернухин Петр Егорович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Костюченков-Чернухин Гавриил Егорович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Костюченков-Чернухин Василий Егорович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична

Смерть
1822
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