Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Костюченкова-Чернухина Анна Егоровна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична
Рождение ребёнка
1810
Сын: Костюченков-Чернухин Михаил Егорович
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Костюченкова-Чернухина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична
Рождение ребёнка
1815
Сын: Костюченков-Чернухин Петр Егорович
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична
Рождение ребёнка
1815
Рождение ребёнка
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822