Никитин Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Евгений Владимирович

Никитин Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.08.2016

Жена: Никитина (Кузнецова) Алёна Сергеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.2018

Сын: Никитин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Никитина (Кузнецова) Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.07.2023

Дочь: Никитина Дарина Евгеньевна

Мать ребёнка: Никитина (Кузнецова) Алёна Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.