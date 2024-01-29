Никитин Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.2016
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.2018
Сын: Никитин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Никитина (Кузнецова) Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.07.2023
Дочь: Никитина Дарина Евгеньевна
Мать ребёнка: Никитина (Кузнецова) Алёна Сергеевна