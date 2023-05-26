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Иван Иванович

Место рождения

Байдаково, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Байдаково, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
31.01.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Чермы крестьянин Василий Константинович Байдаково крестьянская дочь Анна Федоровна по жениху Чермы крестьянин Антоний Васильевич по жениху Заклинья крестьянин Анат... Показать все
Смерть
Неизвестно

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