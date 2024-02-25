Козлова (Легонькова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Легонькова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Легоньков Василий Егорович

Мать: Легонькова Анна Освальдовна

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